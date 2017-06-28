Профсоюз РАН на митинге потребует увеличить финансирование науки

В Москве в сквере Суворовской площади 28 июня утром пройдет митинг профсоюза работников Российской академии наук. Они хотят потребовать увеличить финансирование науки, передает Общественное телевидение России. Организаторы подчеркивают, что акция будет неполитической, и обращаются за поддержкой ко всем, кому не безразлична судьба российской науки, передает «Эхо Москвы».

Ученые требуют увеличить финансирование Российского научного фонда до 30 млрд руб., Российского фонда фундаментальных исследований - до 25 млрд руб., фундаментальных исследований в государственных научных организациях иной ведомственной принадлежности и вузах, как минимум, на 10 млрд руб., передает ОТР.

Также митингующие потребуют увеличить внутренние затраты на исследования и разработки до 1,77 % ВВП, как было предусмотрено одним из майских указов президента (указ № 599) и довести расходы федерального бюджета на фундаментальные исследования до 0,22% ВВП уже в 2018 г. Федеральному агентству научных организаций ученые требуют выделить дополнительные средства на повышение зарплат научным сотрудникам, закупки оборудования и капитальные вложения.

Центральный совет профсоюза предлагает направлять индивидуальные обращения к президенту России, в правительство и Госдуму с предложениями увеличить финансирование науки, в особенности фундаментальной науки, из средств федерального бюджета.