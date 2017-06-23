Академики попросили Путина реорганизовать ФАНО

На встрече с Владимиром Путиным академики РАН попросили президента реорганизовать Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) и пересмотреть отношения этого агентства с академией. О встрече, которая прошла в четверг, «Интерфаксу» рассказал кандидат в президенты РАН Александр Сергеев.

По его словам, четыре года реформы не привели к положительному развитию ситуации с наукой, «скорее наоборот». «Это говорили представители и академических институтов, и промышленности, и университетского сектора», - добавил академик. На встрече, как он рассказал, были высказаны разные предложения - например, «организовать Министерство науки и передать туда ФАНО» или «сделать ФАНО управлением делами РАН».

Сам Сергеев считает, что нужно передать руководство ФАНО непосредственно в РАН. «Я считаю, что ФАНО по существу выполнило свои главные задачи по наведению порядка в экономике и вопросах собственности и пора возвращаться к совмещению центров научной компетенции и управления, - заявил академик. - Поэтому я попросил президента вернуться к сентябрю 2013 г., когда он предложил Владимиру Евгеньевичу Фортову (экс-президенту РАН) возглавить ФАНО. Почему этого не случилось, я не знаю». Если бы ФАНО возглавлял кто-то из руководства РАН, «взаимоотношения были бы совершенно другими», считает он.

ФАНО было создано в 2013 г. и получило в ведение имущество РАН и сеть академических институтов. Летом 2016 г. около ста академиков, чл.-корров и профессоров пожаловались Путину в открытом письме на давление со стороны ФАНО. По их утверждению, агентство вместо исключительно хозяйственной деятельности претендует на руководство научными исследованиями и оценку эффективности работы научных коллективов, а также якобы угрожает директорам институтов, принуждая их объединять учреждения. В агентстве эти обвинения отрицали.

Весной 2017 г. не состоялись выборы президента РАН: все три кандидата, включая действующего президента Владимира Фортова, снялись с выборов, Фортов был освобожден от должности, а в Думу был внесен законопроект о новом порядке выборов президента академии. На закрытой встрече 22 июня, по данным источников «Ведомостей», Путин обсуждал с академиками этот законопроект, который обязывает РАН согласовывать с правительством России выдвинутых кандидатов в президенты академии и дает правительству право выбрать трех из них для голосования. Большинство представителей академии раскритиковали идею ограничить число кандидатов тремя.