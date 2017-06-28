Совет Федерации поддержал законопроект о реновации

Совет Федерации на сегодняшнем заседании принял законопроект о реновации жилья в Москве. «За» проголосовали 147 сенаторов, четверо воздержались.

Законопроектом предусматривается, что под программу реновации подпадают только дома «первого периода индустриального домостроения» и аналогичные по конструкции. Реновация не будет применяться к аварийным домам, они будут продолжать сноситься в соответствии с уже существующим законодательством. Включение в список сносимых домов будет прекращено в день вступления данного закона в силу.

Ранее у здания Совета Федерации собрались противники принятия законопроекта, они требовали его пересмотра. К протестующим вышла спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она заверила участников акции, что сенаторы «тщательнейшим образом с участием юристов» просмотрели этот законопроект. «Сегодня у Совета Федерации нет никаких юридических оснований отклонить этот закон, потому что он существенно доработан и в полной мере защищает права граждан», - заявила она, добавив, что сенаторы будут внимательно отслеживать реализацию закона.