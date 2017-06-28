Матвиенко перед голосованием по реновации вышла к протестующим

Но сказала, что оснований отклонить этот закон, у сенаторов нет

Сразу после диалога с Матвиенко Митрохин был задержан, сообщила пресс-служба «Яблока» Е. Разумный / Ведомости

У здания Совета Федерации проходит пикет против принятия законопроекта о реновации. Как сообщает «Интерфакс», в акции участвуют несколько десятков человек. К протестующим вышла спикер палаты Валентина Матвиенко. Как заявил лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин, люди требуют перенести рассмотрение закона в Совфеде.

«Мы посмотрели тщательнейшим образом с участием юристов, нарушает ли этот закон Конституцию, нарушает ли он права граждан. Сегодня у Совета Федерации нет никаких юридических оснований отклонить этот закон, потому что он существенно доработан и в полной мере защищает права граждан», - ответила Матвиенко. Митрохин с ней не согласился и потребовал отложить его рассмотрение и повторно его обсудить. Спикер возразила, что законопроект обсуждают уже полгода, но пообещала, что сенаторы будут внимательно отслеживать реализацию закона. «И если возникнет необходимость что-то уточнить, что-то изменить, мы всегда это сделаем», -заверила она.

Сразу после диалога с Матвиенко Митрохин был задержан, сообщила пресс-служба «Яблока». «Матвиенко ушла, и Митрохина сразу задержали», - цитирует «Интерфакс». В пресс-службе добавили, что Митрохин заявил спикеру Совфеда о намерении стать мэром Москвы и решить проблему расселения городских общежитий. На это она выразила сомнения, хватило бы у него политической воли «чтобы пойти на такой крупный, мощный проект в интересах жителей Москвы», цитирует агентство.

Ранее Митрохина задерживали в ходе таких же акций протеста у Госдумы. При голосовании о реновации в Думе в третьем чтении против законопроекта были только депутаты от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов.

Третье чтение прошло 14 июня, второе - 9 июня, ко второму чтению в законопроект поступили 138 поправок от депутатов всех четырех фракций и правительства. Еще четыре поправки были приняты «с голоса». В таком виде законопроект и был принят в третьем чтении. Перед вторым чтением в Думе прошли общественные слушания по законопроекту, на которых депутаты пытались заверить общественность, что права жильцов сносимых домов ущемлены не будут, что все поправки широко обсуждались. Организаторов многотысячного митинга против реновации 14 мая в Думу не позвали, несмотря на их требования, но жесткая критика в адрес программы все же прозвучала.

Протест против реновации у Совета Федерации