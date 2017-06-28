Минкультуры: Мы не могли не отпустить Кехмана в декрет

Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман действительно оформил отпуск по уходу за ребенком с 13 апреля 2017 г., сообщил «Ведомостям» статс-секретарь-замминистра культуры Александр Журавский. Он добавил, что по закону министерство не могло отказать в этом топ-менеджеру. «При этом, несмотря на пребывание в отпуске, он продолжает активно участвовать в жизни театра, в формировании репертуара, гастрольных планов, в подготовке будущих премьер, - добавил чиновник. - В настоящее время он находится за границей, но уже 8 июля планирует принять участие в заседании коллегии Министерства культуры, которое пройдёт в Санкт-Петербурге. После этого, по нашим сведениям, он планирует принять участие в ряде мероприятий, организуемых театром в Новосибирске».

Про назначение исполняющей обязанности гендиректора Снежаны Любарь Журавский заявил, что решение еще не принято. По его словам, Кехман предложил министерству эту кандидатуру, она находится на рассмотрении. Агентства отмечают, что Любарь ранее была региональным менеджером по персоналу пивоваренной компании «Балтика».

Замминистра отметил, что под руководством Кехмана новосибирский театр добился значительных успехов. «К примеру, доходы от платных услуг увеличились со 151 млн руб. в 2014 г. до 232 млн руб. в 2016 г. Средняя зарплата сотрудников театра выросла с 43 600 до 49 000 руб. Заполняемость залов выросла с 72% до 80%. Театр интересен зрителю», - заключил Журавский.

Ранее об уходе Кехмана в декрет сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники в театральной среде Новосибирска. Затем эту информацию подтвердили в мэрии и горсовете Новосибирска. «Уже около трех месяцев Владимир Кехман, директор Новосибирского театра оперы и балета, не ходит на работу. Он взял отпуск по уходу за ребенком на три года и реализует данное ему российским законом право то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе», — написала в Facebook депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус. Она также сообщила о назначении Любарь и. о. гендиректора приказом министра культуры Владимира Мединского от 12 апреля 2017 г. Между тем, в пресс-службе театра информацию об отпуске руководителя и назначении и. о. не подтвердили. «Я не знаю, кто исполняет обязанности директора. Гендиректор у нас Кехман, я с ним общаюсь почти каждый день по телефону, по электронной почте - по творческим вопросам. Я приказа о назначении и. о. не видел», - сказал ТАСС пресс-секретарь учреждения Виктор Титов.