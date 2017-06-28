В Новосибирске подтвердили уход Кехмана в декрет на три года

Основатель группы JFC, ныне гендиректор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Владимир Кехман действительно ушел в декретный отпуск на три года, подтвердила ТАСС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. Обязанности гендиректора театра исполняет замдиректора театра Снежана Любарь, добавила она. Ранее об уходе Кехмана в декрет сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники в театральной среде Новосибирска.

«Уже около трех месяцев Владимир Кехман, директор Новосибирского театра оперы и балета, не ходит на работу. Он взял отпуск по уходу за ребенком на три года и реализует данное ему российским законом право то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе», — написала в Facebook депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус. Как сообщает «РИА Новости», депутат сослалась на независимые источники в театре и Министерстве культуры России.

В пресс-службе театра информацию об отпуске руководителя и назначении и. о. не подтвердили. «Я не знаю, кто исполняет обязанности директора. Гендиректор у нас Кехман, я с ним общаюсь почти каждый день по телефону, по электронной почте - по творческим вопросам. Я приказа о назначении и. о. не видел», - сказал ТАСС пресс-секретарь учреждения Виктор Титов.

Агентства отмечают, что Любарь ранее была региональным менеджером по персоналу пивоваренной компании «Балтика». По данным депутата Пинус, приказ о назначении Любарь и. о. гендиректора якобы подписал министр культуры Владимир Мединский. Информация о том, что и. о. гендиректора театра является С.Б. Любарь, подтверждается документацией на сайте госзакупок (электронный аукцион от 31 мая), сообщает «РИА Новости». Из нее следует, что Любарь исполняет обязанности руководителя театра на основании приказа от 12 апреля 2017 г.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в июле 2016 г. по заявлению Сбербанка признал Кехмана банкротом и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Процедура уже завершается, отмечает «РИА Новости» и напоминает, что по закону по завершении процедуры банкротства должник в течение трех лет не имеет права занимать руководящие должности.

Отпуск по уходу за ребенком не скажется на процедуре банкротства Кехмана как физического лица, сказал ТАСС финансовый управляющий должника Михаил Бологов. «Процедура идет вне зависимости от его работы. Это его личная ответственность, а не ответственность его детей», - добавил он. 13 июля в Арбитражном суде Петербурга состоится очередное заседание по делу о банкротстве Владимира Кехмана.