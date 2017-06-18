Все имущество признанного банкротом Владимира Кехмана распродано на торгах

Имущество признанного банкротом основателя группы JFC и директора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана распродано на торгах, сообщает RNS. Кехман задолжал банкам более 9 млрд руб. По оценкам его финансового управляющего, банкротство будет завершено в ближайшие 2-3 месяца.

Финансовый управляющий Кехмана Михаил Бологов реализовал последний актив, включенный в конкурсную массу должника, — права требования к разорившейся ЗАО «Джей эф си» (головная структура продовольственного холдинга JFC) на 86,1 млн руб. (проданы за 55 000 руб.). Ранее были реализованы запонки Кехмана (70 200 руб.), икона с образом святителя Николая Чудотворца (115 000 руб.), портрет Кехмана кисти оперной певицы Вероники Джиоевой (12 400 руб.) и права требования к ЗАО «Группа «Джей эф си» на 14 млн руб. (11 600 руб.).

Таким образом, за все имущество бизнесмена было выручено 264 000 руб. (изначально оно выставлялось по цене более 750 000 руб.). Эти средства поступят в конкурсную массу дополнительно к денежным отчислениям Кехмана (около 8 млн руб.).