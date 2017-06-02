РБК: Райффайзенбанк пожаловался Чайке на бездействие МВД по делу Кехмана

Райффайзенбанк обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с жалобой на бездействие следственного департамента МВД России, сообщает РБК со ссылкой на письмо. В нем говорится, что следователи не принимают мер для окончания расследования и направления в суд дела, одним из фигурантов которого является Владимир Кехман.

Райффайзенбанк был одним из крупнейших кредиторов обанкротившейся группы компаний Кехмана JFC. В марте 2016 г. банк потребовал взыскать с Кехмана более 420 млн руб. Банк был признан потерпевшим по уголовному делу, фигурантами которого кроме Кехмана также являются топ-менеджеры JFC Андрей Афанасьев и Юлия Захарова.

Райффайзенбанк просит прокуратуру пресечь «незаконное и необоснованное бездействие» следственного департамента МВД. Подобную жалобу в прокуратуру за несколько дней до Райффайзенбанка направил Сбербанк, по инициативе которого и было возбуждено уголовное дело.