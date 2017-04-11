Портрет Кехмана продан на торгах за 12 384 рубля

Финансовый управляющий Владимира Кехмана продал на торгах в рамках банкротства его портрет. Портрет кисти оперной певицы Вероники Джиоевой, который был подарен Кехману на его свадьбу с Идой Лоло, продан Антону Федорову из Курской области за 12 384 руб., говорится в материалах на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Федоров стал единственным участником торгов.

Сбербанк подал иск о личном банкротстве Владимира Кехмана в октябре 2015 г. Общий долг Кехмана перед кредиторами - 9,2 млрд руб., из которых - 4,3 млрд руб. перед Сбербанком. При этом общая стоимость реализуемого имущества составляет около 768 000 руб., кроме портрета в него вошли икона Святителя Николая Чудотворца стоимостью 425 000 руб. и запонки за 260 000 руб.