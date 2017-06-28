Сотрудники ВШЭ выразили протест в связи с восстановлением мемориальной доски Сталину в МГЮА

Сотрудники кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики заявили, что не будут участвовать в научных мероприятиях Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА), поскольку там восстановили мемориальную доску Иосифу Сталину. Как передает «Интерфакс», заявление кафедры от имени ее руководителя Михаила Краснова опубликовал в Facebook его заместитель, профессор ВШЭ Илья Шаблинский. Оно адресовано ректору академии Виктору Блажееву.

«На днях нас поразило известие о том, что в здании МГЮА им.Кутафина повешена мемориальная доска, посвященная выступлению Сталина. Мы - коллектив кафедры конституционного и административного права НИУ "Высшая школа экономики" - не собираемся давать оценки этому и просто хотим заявить, что пока эта доска висит в здании МГЮА, ни один сотрудник кафедры не будет участвовать в научных и иных мероприятиях, проводимых академией», - говорится в заявлении.

Шаблинский считает, что, по сути, в юридическом вузе повесили «доску в честь того, кто право ликвидировал».

27 июня известный адвокат Генри Резник заявил, что прекращает работать в МГЮА из-за этой мемориальной доски Сталину в академии. В вузе ответили, что уважают Резника, но спорить с ним не будут и преподает он в академии немного. Там добавили, что доску установили во исполнение постановления Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 г.