Опрос: Первую тройку выдающихся людей всех времен и народов составили Сталин, Путин и Пушкин

В общественном сознании россиян Владимир Путин сравнялся по значимости с Александром Пушкиным. Участники опроса «Левада-центра», попросившего назвать самых выдающихся людей всех времен и народов, на первое место поставили Иосифа Сталина (38%), имена Путина и Пушкина назвали по 34% респондентов, о Владимире Ленине вспомнили 32% опрошенных, о Петре I – 29%, сообщает «Интерфакс».

Аналогичный опрос от 2012 г. показал, что первые пять мест рейтинга занимали те же личности, но в другой последовательности: Сталин (42%), Ленин и Петр I (по 37%), Пушкин (29%) и Путин (22%).

В этом году в первую десятку рейтинга вошли Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12% против 24% в 2012 г.), Георгий Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%).

Опрос, в котором участвовало 1600 человек, был проведен 7–10 апреля в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Другое исследование «Левада-центра», проведенное 21–24 апреля, как сообщалось ранее, выявило снижение чувствительности респондентов к сталинским репрессиям. Число тех, кто считает их политическим преступлением, за пять лет сократилось с 51 до 39%.