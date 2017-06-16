Путин в интервью Стоуну рассказал о своем отношении к Сталину

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своем отношении к деятельности Иосифа Сталина. По словам Путина, Сталин — «это сложная фигура», президент высказался против чрезмерной демонизации советского лидера.

«Сталин был продуктом своей эпохи. Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом. Что касается его демонизации. В английской истории был такой деятель, как Кромвель. Он был кровавый человек. Пришел на волне революционных преобразований, превратился в диктатора и тирана. Его памятники до сих пор стоят везде в Великобритании. Наполеона вообще боготворят. Что он сделал? Пришел к власти на волне революции и не только восстановил монархию, но еще и объявил себя императором и привел Францию к национальной катастрофе, к полному поражению. Таких персонажей, таких ситуаций в мировой истории более чем достаточно», — сказал Путин.

«Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина — это один из путей атаки на Советский Союз и Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем на себе какие-то родимые пятна. Ну и что?» — продолжил президент. «Россия капитально изменилась. Конечно, наверное, в сознании кое-что остается. Но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников», — добавил Путин.

Стоун спросил Путина, восхищались ли Сталиным его родители. «Ну конечно. Я думаю, что подавляющее большинство граждан бывшего Советского Союза восхищались Сталиным», — сказал президент.