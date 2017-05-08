Роль Сталина в Великой Отечественной войне положительно оценивают 50% россиян – ФОМ

Роль Иосифа Сталина в Великой Отечественной войне положительно оценивают 50% россиян, таковы результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения. В 2005 г. положительную оценку деятельности Сталина давали только 40% респондентов.

При этом 32% опрошенных считают, что роль Сталина была «в чем-то положительной, в чем-то отрицательной», 8% респондентов придерживаются отрицательного мнения.

56% россиян считают День Победы народным праздником, 35% – государственным, 6% – семейным. Принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Победе, собираются 79% опрошенных. При этом 69% участников опроса считают, что события войны освещаются правдиво, 18% не согласны с ними.

Опрос проводился среди граждан старше 18 лет. В нем принимали участие россияне из 53 субъектов, 104 населенных пунктов. Всего было опрошено 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.