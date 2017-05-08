Почти все летчики, участвующие в Параде Победы, прошли войну в Сирии

Практически все летчики, которые будут принимать участие в Параде Победы, проходили службу в Сирии и награждены высокими правительственными наградами. Об этом в эфире «России 24» заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России Виктор Бондарев.

«Впервые практически все пилоты, которые будут проходить над Красной площадью, - это участники боевых действий в Сирии. Они все награждены высокими государственными наградам, с честью и достоинством выполнили там свой долг, а здесь показывают мастерство, которому во многих странах позавидуют», - заявил он.

По его словам, все участники парада, в том числе пилоты, получат медали «За участие в военном параде в День Победы».

Бондарев считает, что на параде будет, «что посмотреть». «Мы должны показать все, чего мы достигли, что у нас есть лучшего», - отметил он.

Летчики начинают готовиться к Параду Победы почти за полгода и тщательно продумывают порядок прохождения самолетов и вертолетов над Кремлем.

«За 2-2,5 месяца мы начинаем "слетывать" экипажи в группах, а саму технику готовим с января. Порядок прохождения (воздушной колонны) тщательно выверяется, докладывается руководству, утверждается министром. Тот строй, что мы видим в воздухе, - это не чья-то выдумка, а указание министра», - рассказал он.