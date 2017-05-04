Власть

Ночная репетиция парада Победы

9 мая зрителям покажут арктическую технику
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В параде 9 мая в Москве будет участвовать арктическая техника. На фото арктический комплекс ПВО
Евгений Разумный / Ведомости
В параде 9 мая в Москве будет участвовать арктическая техника. На фото арктический комплекс ПВО
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Вторая репетиция парада Победы на Красной площади прошла в Москве ночью 3 мая
Евгений Разумный / Ведомости
Вторая репетиция парада Победы на Красной площади прошла в Москве ночью 3 мая
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Танк Т-14 «Армата»
Евгений Разумный / Ведомости
Танк Т-14 «Армата»
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Всего военные парады в День Победы пройдут в 28 городах России
Евгений Разумный / Ведомости
Всего военные парады в День Победы пройдут в 28 городах России
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БМП «Курганец-25»
Евгений Разумный / Ведомости
БМП «Курганец-25»
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По всей стране будет задействовано свыше 140 000 военнослужащих и более 2000 единиц техники, говорил министр обороны Сергей Шойгу
Евгений Разумный / Ведомости
По всей стране будет задействовано свыше 140 000 военнослужащих и более 2000 единиц техники, говорил министр обороны Сергей Шойгу
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Ракетный комплекс «Ярс»
Евгений Разумный / Ведомости
Ракетный комплекс «Ярс»
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Ночная репетиция парада Победы
Евгений Разумный / Ведомости
Ночная репетиция парада Победы
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БТР «Бумеранг»
Евгений Разумный / Ведомости
БТР «Бумеранг»
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Ночная репетиция парада Победы
Евгений Разумный / Ведомости
Ночная репетиция парада Победы
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Самоходная гаубица «Мста-С»
Евгений Разумный / Ведомости
Самоходная гаубица «Мста-С»
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Ночная репетиция парада Победы
Евгений Разумный / Ведомости
Ночная репетиция парада Победы
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Ракетный комплекс «Искандер»
Евгений Разумный / Ведомости
Ракетный комплекс «Искандер»
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Зрители на Красной площади
Евгений Разумный / Ведомости
Зрители на Красной площади
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Исторический танк Т-34-85
Евгений Разумный / Ведомости
Исторический танк Т-34-85
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  • В параде 9 мая в Москве будет участвовать арктическая техника. На фото арктический комплекс ПВО
  • Вторая репетиция парада Победы на Красной площади прошла в Москве ночью 3 мая
  • Танк Т-14 «Армата»
  • Всего военные парады в День Победы пройдут в 28 городах России
  • БМП «Курганец-25»
  • По всей стране будет задействовано свыше 140 000 военнослужащих и более 2000 единиц техники, говорил министр обороны Сергей Шойгу
  • Ракетный комплекс «Ярс»
  • Ночная репетиция парада Победы
  • БТР «Бумеранг»
  • Ночная репетиция парада Победы
  • Самоходная гаубица «Мста-С»
  • Ночная репетиция парада Победы
  • Ракетный комплекс «Искандер»
  • Зрители на Красной площади
  • Исторический танк Т-34-85
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