Ночная репетиция парада Победы
9 мая зрителям покажут арктическую технику
В параде 9 мая в Москве будет участвовать арктическая техника. На фото арктический комплекс ПВО
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Вторая репетиция парада Победы на Красной площади прошла в Москве ночью 3 мая
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Танк Т-14 «Армата»
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Всего военные парады в День Победы пройдут в 28 городах России
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БМП «Курганец-25»
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По всей стране будет задействовано свыше 140 000 военнослужащих и более 2000 единиц техники, говорил министр обороны Сергей Шойгу
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Ракетный комплекс «Ярс»
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Ночная репетиция парада Победы
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БТР «Бумеранг»
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Ночная репетиция парада Победы
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Самоходная гаубица «Мста-С»
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Ночная репетиция парада Победы
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Ракетный комплекс «Искандер»
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Зрители на Красной площади
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Исторический танк Т-34-85
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