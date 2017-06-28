Песков напомнил, что Сталин - часть истории России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не объявил официальной позиции в связи с установкой памятной доски Иосифу Сталину в Московской государственной юридической академии (МГЮА). Однако он сказал, что спорные периоды российской истории должны восприниматься «максимально адекватно».

«Здесь официальной позиции быть не может. Президент неоднократно говорил, что это часть нашей истории, через которую прошла наша страна», - сказал Песков журналистам.

В МГЮА у исторической аудитории была повешена памятная доска о выступлении в 1924 году Иосифа Сталина. Это вызвало резкую реакцию общественности, в том числе среди студентов и преподавательского состава как в самом юридическом университете, так и в других вузах столицы. Так, сотрудники кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) заявили о бойкоте научных мероприятий МГЮА из-за установленной мемориальной доски Сталину. В связи с установкой доски из МГЮА уволился адвокат Генри Резник. «В честь могильщика права - главной ценности современной цивилизации - памятная доска устанавливается в храме юридической науки. Нет, увольте. Это край. Из числа профессоров МГЮА выбываю», - написал Резник в блоге.

На онлайн-платформе Change.org появилась петиция с требованием демонтировать памятную табличку о выступлении Сталина. «Мы глубоко обеспокоены реабилитацей "Сталинского режима" в России в целом и этим случаем в МГЮА в частности, - пишут авторы петиции. - Мы считаем, что увековечивание имени одного из самых кровавых преступников в истории, широко осуждаемым в цивилизованном обществе, категорически неприемлемым». По состоянию на 15.30 мск 28 июня ее подписали менее 7 000 человек.