Парламент Петербурга ужесточил закон о выборах и референдумах

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло в целом проект закона, увеличивающий требуемое число инициаторов референдума с 20 до 300 человек.

По регламенту законодательного собрания в третьем чтении прений по вопросу не предусматривалось. Инициативу поддержали 43 депутата, один выступил против, один воздержался.

Как сообщалось, поводом для ужесточения законодательства послужила заявка на референдум об отзыве оппозиционных депутатов заксобрания. Ее подали в городской избирком вскоре после того, как депутаты предложили провести референдум о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Комиссия сочла обе заявки оформленными по закону и передала на обсуждение в парламент.