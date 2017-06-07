В Петербурге пытаются ужесточить правила проведения референдумов

Вопрос по Исаакиевскому собору стал точкой, после которой единороссы задумались, как предотвратить подобные случаи Евгений Егоров / Ведомости

Законодательное собрание Петербурга сегодня поддержало во втором чтении поправки в закон «О референдуме Санкт-Петербурга». Согласно документу, минимальная численность группы для проведения референдума должна вырасти с 20 до 300 человек. За утверждение поправок проголосовали 38 депутатов, против – 8. Третье чтение пройдет 21 июня.

Автор поправок – председатель комитета по законодательству, член «Единой России» Денис Четырбок.

Институт референдума стал одним из инструментов манипуляции: многочисленные инициативные группы, явно преследующие политические цели по личным мотивам, запускают предусмотренную законом процедуру вхолостую, обесценивая вековые завоевания демократии, написал Четырбок в своем Telegram–канале. На одного инициатора инициативной группы приходится чуть меньше 300 000, указывает он. Четырбок считает такое соотношение неадекватным. Даже в одной парадной многоквартирного дома проживает и то больше людей, чем составляет сейчас инициативная группа, уточняет он.

В мае парламент Петербурга повторно исключил из повестки дня вопрос о соответствии законодательству инициативы о проведении референдума по передаче Исаакиевского собора РПЦ. Исключить вопрос из повестки предложил депутат от «Единой России» Борис Ивченко.

«Единая Россия» пытается не допустить проведения референдумов и создать препятствия на первоначальном этапе, уверен депутат заксобрания Борис Вишневский. Инициативную группу должны поддержать в Петербурге своими подписями 70 000 человек, не важно, сколько в этой группе человек, отметил Вишневский, уточнив, что при необходимости собрать 300 человек не так сложно. По его словам, в подавляющем числе регионов инициативная группа составляет 20 человек. За последние десять лет в Петербурге было не больше десяти реальных попыток провести референдум, но ни разу инициативную группу не допустили до сбора подписей, говорит Вишневский. Вопрос по Исаакиевскому собору стал точкой, после которой единороссы задумались, как предотвратить подобные случаи, считает депутат. Последний раз референдум в Петербурге прошел в 1991 г., когда город был переименован.

«Демократично ли, когда в угоду чьим-то интересам мы отвлекаем не только тысячи людей, но и многих специалистов, ведь над анализом каждой инициативы работают юристы, редакторы, лингвисты и другие сотрудники органов власти», - пишет Четырбок. Связь поправок в закон с референдумом по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ он не комментирует.