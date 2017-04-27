Песков опроверг договоренность Путина с патриархом Кириллом о передаче Исаакия РПЦ

Не соответствует действительности информация о том, что передача Исаакиевского собора в Петербурге Русской православной церкви (РПЦ) согласовывалась с президентом Владимиром Путиным, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не соответствует действительности, дело в том, что президент не мог бы согласовать этот вопрос, потому что он не входит в прерогативу президента, - сказал Песков журналистам. - Мы неоднократно подчеркивали, что это прерогатива городских властей, поэтому согласовывать какие-то варианты, связанные с передачей тех или иных объектов РПЦ в городе Санкт-Петербурге, президент не мог. Информация не соответствует действительности».

Сегодня РБК написало, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко решил передать Исаакиевский собор Церкви только после того, как к вопросу подключился патриарх Кирилл. Якобы предстоятель РПЦ согласовал передачу Исаакия Церкви лично с президентом Владимиром Путиным, сообщило издание. В РПЦ считают, что после передачи Исаакий должен стать патриаршим подворьем.

В январе 2017 г. правительство Петербурга объявило о решении передать Исаакиевский собор на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Здание Исаакия останется в собственности Санкт-Петербурга.

Решение городских властей вызвало большой общественный резонанс, в городе прошли протестные акции. Затем была выдвинута инициатива о проведение референдума по вопросу принадлежности Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спаса-на-Крови.