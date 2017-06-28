Законодательное собрание Петербурга рассмотрит вопрос о референдуме относительно судьбы Исаакиевского собора

В повестку сегодняшнего заседания Законодательного собрания Петербурга внесен вопрос о проведении референдума о юридическом статусе Исаакиевского и Петропавловского соборов и Спаса-на Крови. С таким предложением выступил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок. Депутаты приняли его единогласно, сообщил в facebook депутат Борис Вишневский.

До сих пор попытки вынести на обсуждение в Законодательном собрании вопрос о референдуме о передаче Исаакиевского собора Российской православной церкви были неудачными. В апреле за него проголосовало всего 11 депутатов.

Как сообщал Интерфакс, юридическое управление заксобрания Петербурга дало отрицательное заключение по вопросу референдума об Исаакии. Парламент Петербурга подготовил проект постановления, признающего вопрос референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ не отвечающим требованиям законодательства, что сделает его проведение невозможным.