Новый директор Исаакия: пока продолжаем работать как музей

Исаакиевский собор пока продолжит работать как музей, заявил на первой встрече с сотрудниками его новый директор Юрий Мудров. Его цитирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея. О назначении Мудрова директором музея стало известно 15 июня. До этого музеем временно руководила бывшая замдиректора по связям с общественностью Ирада Вовненко. Она стала и. о. директора после отставки Николая Бурова, который руководил Исаакием с 2008 г.

«Давайте опираться на то, что музей работает, - сказал Мудров коллективу. - Будут изменения - будем исходить из общей ситуации. Наша задача - работать достойно и хорошо, выполнять свои обязательства по приему посетителей, по реализации образовательной и просветительской функции музея, по сохранению и реставрации бесценных памятников культуры - Исаакиевского собора и Спаса на Крови».

По словам директора, соглашение о партнерстве с Санкт-Петербургской епархией, которое позволяет РПЦ проводить в соборе богослужения, а также предусматривает совместную работу над просветительскими проектами, будет выполняться.

Юрий Мудров закончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, искусствовед специализируется на русском искусстве XVIII-XXI вв. и русской и западноевропейской художественной культуре того же периода. Мудров работает в сфере культуры Санкт-Петербурга с 1982 г. Он занимал руководящие должности в ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Ораниенбаум», Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры города.