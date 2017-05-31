Музей «Исаакиевский собор» возглавила писательница

Коллективу музея-памятника «Исаакиевский собор» представлена и. о. директора - писательница Ирада Вовненко. Как сообщает ТАСС, она уже назначена на эту должность, до сих пор она была замдиректора музея по связям с общественностью. Николай Буров, руководивший музеем с июня 2008 г., уходит с должности директора. «Фонтанка.ру» напоминает, что срок его полномочий истекает 5 июня. Он уже обратился к сотрудникам с прощальным письмом, в котором поблагодарил за совместную работу и попросил прощения за неосуществленные проекты, сообщает ТАСС.

Вовненко с 2003 г. была главным специалистом международного отдела ГМЗ «Царское Село». Она участвовала в проекте восстановления Янтарной комнаты. С 2009 г. она руководила проектом «Собрание друзей Исаакиевского собора», сообщает «Фонтанка». Также Вовненко пишет книги, в том числе для детей по истории, и является членом Союза писателей России. В 2011 г. она издала вместе с польским писателем Янушем Вишневским «Любовь и другие диссонансы».