У Исаакиевского собора сменился директор

Новым директором музея «Исаакиевский собор» стал искусствовед Юрий Мудров PhotoXpress

Комитет по культуре Петербурга назначил на должность директора СПб ГБУК «Государственный музей-заповедник «Исаакиевский собор» Юрия Мудрова, он приступил к работе с 15 июня 2017 г., говорится в сообщении комитета. Назначение проведено после рассмотрения кандидатур на эту должность, какие еще кандидатуры рассматривались, не уточняется.

Мудров закончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, искусствовед специализируется на русском искусстве XVIII-XXI вв. и русской и западноевропейской художественной культуре того же периода. Мудров работает в сфере культуры Санкт-Петербурга с 1982 г. Он занимал руководящие должности в ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Ораниенбаум», Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры города.

В списке его публикаций, помимо чисто искусствоведческих работ, - статьи о князе Олеге Константиновиче Романове и архимандрите Алипии (Воронове), наместнике Псково-Печерского монастыря в советские годы.

Отставка и назначения

В начале июня появились сообщения, что исполняющая обязанности директора музея писательница Ирада Вовненко покидает свой пост. Как отмечала «Фонтанка», 1 июня, на следующий день после ее назначения, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко дал указание кадровой службе Смольного срочно подыскать новую кандидатуру.

Сама Вовненко сначала подтвердила, что собирается покинуть музей и «очень счастлива от этого», а потом опровергла эту информацию. Позднее опроверг отставку Вовненко и вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко также подтвердил, что Вовненко остается на своей должности. «Нет смысла пересматривать это решение, она остается исполняющей обязанности», – сказал он «Ведомостям» 2 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017).

В конце апреля стало известно, что народный артист России Николай Буров, возглавляющий Исаакий с 2008 г. и выступающий против передачи собора Русской православной церкви, намерен покинуть пост директора музея. После его ухода на должность и. о. директора музея была назначена Вовненко, ранее занимавшая должность замдиректора по связям с общественностью. Назначение Вовненко активно обсуждалось в соцсетях, в частности, часто упоминалось ее литературное творчество (любовные романы и книги для детей).

Путин, церковь и собор

О назначении Мудрова стало известно после окончания «прямой линии» с Владимиром Путиным, где президент ответил на вопрос о перспективах передачи Исаакиевского собора РПЦ. В ходе прямой линии Путин заявил, что вопрос передачи Исаакия необходимо деполитизировать, кроме этого, собор должен сохранить музейную функцию. «Его посещают сотни тысяч, миллионы людей из-за границы. Это совершенно очевидный факт. У нас есть закон о передаче религиозных зданий религиозным организациям. Вместе с тем, у нас есть международные обязательства и другие законы, которые запрещают нам передавать в другие руки то, что является памятниками архитектуры и находится под защитой ЮНЕСКО», – сообщил Путин.

После заявления президента Вовненко сообщила, что уже не может идти речи о выселении музея из собора в связи с возможной передачей храма в управление РПЦ. «Безусловно, Исаакиевский собор строился как храм, в нем обязательно должны проводиться службы. Но сегодня на протяжении уже очень многих лет у Исаакиевского собора есть и серьезная просветительская функция, которую необходимо сохранить. Сейчас речь идет о построении взаимодействия между музеем и Церковью, мы с готовностью и радостью идем на диалог» (цитата по «Интерфаксу»).

Главная задача, которая стоит сейчас перед Мудровым, – сохранение музейного статуса собора при обеспечении религиозных функций, которые и сейчас там есть, говорит депутат засксобрания Петербурга Борис Вишневский. Будем надеяться, что Мудров будет бороться за «сохранение статуса-кво», говорит он. По словам Вишневского, то же говорил и Путин во время прямой линии: необходимо сохранить существующий статус, где совмещаются музейные и религиозные функции. Вопрос будет деполитизирован, когда будет закрыта навсегда тема передачи собора, убежден Вишневский.

«Пока епархия не может никак прокомментировать информацию, поскольку она слишком внезапна», - сообщили «Интерфаксу» в секторе коммуникаций региональной епархии в четверг.

О передаче собора РПЦ стало известно в январе этого года. Часть петербуржцев выступает против этого, в городе неоднократно проводились акции протеста. Другие жители Санкт-Петербурга поддерживают решение властей и участвуют в крестных ходах вокруг Исаакия. В мае парламент Петербурга повторно исключил из повестки дня вопрос о соответствии законодательству инициативы о проведении референдума по передаче Исаакиевского собора РПЦ. Теперь он будет рассмотрен осенью.

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