У храма Христа Спасителя пешеходам ограничили движение ради паломников

В окрестностях храма Христа Спасителя временно ограничено движение пешеходов - на период принесения мощей Николая Чудотворца. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб организации паломничества, сейчас движение ограничено в Соймоновском проезде, на улице Волхонка, на Пречистенской и Фрунзенской набережных. Патриарший мост закрыт для движения пешеходов в обе стороны, а северный вестибюль станции метро «Кропоткинская» работает только на вход пассажиров. В штабе эти меры объяснили большим наплывом паломников, желающих поклониться мощам, и необходимостью обеспечить безопасность на территории вокруг храма.

Расчетное время нахождения в очереди к мощам на начало дня 28 июня в штабе оценили в девять часов.

Мощи святого, хранящиеся в папской базилике в Бари, впервые за 930 лет были вывезены из города. Их доставили в Россию 21 мая. В храме Христа Спасителя мощи останутся до 12 июля, с 13 июля по 28 июля святыня будет находиться в Петербурге. Принесение святыни стало возможным благодаря договоренности между папой Франциском и патриархом Кириллом по итогам их встречи в Гаване в феврале прошлого года.

В Москве мощам поклонились почти 1 100 000 человек. В будни обычно время стояния в очереди в храм составляет 3-5 часов, в выходные - 8-10 часов из-за наплыва паломников из других регионов. Москвичей уже просят в выходные не идти поклоняться мощам.