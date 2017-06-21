Во вторник к врачам обратилось рекордное число паломников из очереди к мощам Николая Чудотворца

За вторник за медицинской помощью обратились больше 130 человек из очереди в храм Христа Спасителя, к мощам Николая Чудотворца. Источник ТАСС в экстренных службах города назвал это рекордным числом обращений с того момента, как мощи привезли в Москву. Он связал эти инциденты с жаркой погодой. По его словам, люди чаще всего жаловались на обмороки, солнечные удары, скачки давления.

Договоренность о принесении мощей Николая Чудотворца в Россию из Италии была достигнута после встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском. Мощи будут находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, с 13 по 28 июля - в Санкт-Петербурге.