Очередь к мощам Николая Чудотворца

М. Стулов / Ведомости

Учитывая летнее время и возможность длительного пребывания в очереди, лучше взять с собой запас воды в пластиковой бутылке, одеваться по погоде, находиться в головном уборе, а при наличии медицинских показаний взять с собой лекарственные препараты, рекомендуют в штабе по организации массового доступа к мощам Николая Чудотворца

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