Линии жизни

Очередь к мощам Николая Чудотворца

В первый день поклонения мощам святителя очередь в Храм Христа Спасителя растянулась на полтора километра
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