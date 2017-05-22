Очередь к мощам Николая Чудотворца
В первый день поклонения мощам святителя очередь в Храм Христа Спасителя растянулась на полтора километра
В Москве несколько тысяч человек, по оценке корреспондента ТАСС, стоят в очереди к мощам святителя Николая Чудотворца. Мощи были доставлены в Храм Христа Спасителя 21 мая
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Очередь растянулась на полтора километра – от Крымского моста по Пречистенской набережной к храму
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Верующие могут поклониться мощам в Москве 22 мая с 14.00 до 21.00, с 23 мая по 12 июля ежедневно с 8.00 до 21.00
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Руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Владимир Черников оценил очередь к храму Христа Спасителя примерно в 2 км – до Крымского моста. По его словам, на ее протяжении размещены три пропускных пункта
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Доступ к мощам осуществляется только в порядке общей очереди, без специальных пропусков и возможности подъезда на автотранспорте
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Единственное исключение будет сделано для паломников с нарушениями опорно-двигательного аппарата и грудничковыми детьми
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Мощи святого были доставлены из Итальянского города Бари. За 930 лет пребывания там они никогда не покидали этот город
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После 12 июля ковчег с мощами перевезут в Санкт-Петербург, где, скорее всего, он будет размещен в Александро-Невской лавре до 28 июля
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За порядком следят сотрудники полиции
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В очереди дежурят священники и волонтеры
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Учитывая летнее время и возможность длительного пребывания в очереди, лучше взять с собой запас воды в пластиковой бутылке, одеваться по погоде, находиться в головном уборе, а при наличии медицинских показаний взять с собой лекарственные препараты, рекомендуют в штабе по организации массового доступа к мощам Николая Чудотворца
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В самом храме духовенство Москвы совершает молебны святителю Николаю, сообщает "Интерфакс"
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