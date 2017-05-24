Путин приложился к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя

Российский президент Владимир Путин после поздравления патриарха Кирилла с именинами заехал в храм Христа Спасителя и приложился к мощам святителя Николая Чудотворца, передает ТАСС.

«Это событие стало возможным благодаря договоренности, которая была достигнута на встрече патриарха с папой римским. Большое событие для православных верующих», - говорил ранее Путин на встрече с патриархом Коптским Тавадросом II.

Глава государства подарил патриарху книгу XIX в. «Житие Николая Угодника». «Мы очень благодарны папе римскому и Святому престолу за то решение, которое было принято по просьбе патриарха», - сказал Путин. По его словам, «церковь выполняет очень большую роль в сближении народов».

Мощи святителя Николая Чудотворца доступны верующим с понедельника, 22 мая. По данным правоохранительных органов, за два дня более 45 000 человек поклонились святому.