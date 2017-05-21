Мощи Николая Чудотворца привезли в Москву

Михаил Джапаридзе / ТАСС

Спецрейс из итальянского города Бари доставил в воскресенье в Москву мощи Николая Чудотворца. Мощи христианского святого за все 930 лет их пребывания в итальянском городе (на фото) никогда не покидали его

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