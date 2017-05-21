Мощи Николая Чудотворца привезли в Москву
Реликвию доставили спецрейсом из Италии
Спецрейс из итальянского города Бари доставил в воскресенье в Москву мощи Николая Чудотворца. Мощи христианского святого за все 930 лет их пребывания в итальянском городе (на фото) никогда не покидали его
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Часть мощей хранится в выполненном из благородных металлов ковчеге. Почти тысячу лет до этого святыня хранилась скрытой в замурованной гробнице нижней церкви базилики города Бари, под мраморной плитой весом более 30 т
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В аэропорту «Внуково» собрались верующие московских приходов, чтобы встретить святыню, сообщает ТАСС
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Святыню перенесли в храм Христа Спасителя к началу праздничного вечернего богослужения, накануне дня памяти святителя Николая
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Ранее стало известно, что Русская православная и Римско-католическая церкви подписали специальный договор о временной передаче части мощей святителя Николая Чудотворца
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С 21 мая по 12 июля святыня будет находиться в Москве, а с 13 по 28 июля - в Санкт-Петербурге
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В специальном обращении к верующим патриарх Кирилл назвал принесение в пределы Русской православной церкви мощей святителя Николая «поистине уникальным событием», призвав верующих быть «подражателями добродетелей мирликийского святителя», передает «РИА Новости»
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