Усманов заменил конкурс мемов на конкурс стартапов

Бизнесмен Алишер Усманов сообщил о завершении конкурса для авторов лучших видео, картинок, стикеров и фотографий на тему своих видеообращений в адрес Алексея Навального и объявил о начале нового конкурса стартапов. В паблике Usmanov Challenge, созданном для сбора пародий, появилось объявление, что авторы лучших из стартапов по итогам месяца получат по миллиону рублей. Кроме того, авторы лучшего проекта по итогам года будут приглашены на обсуждение возможности инвестиций.

«По моей просьбе команда поддержки конкурса переформатирует сообщество и будет использовать группу как площадку для новых инициатив. Например, прямо сейчас я хотел бы продолжить поддерживать таланты на просторах сети, поэтому я объявляю конкурс стартапов», — говорится в сообщении.

Усманов 5 июня выбрал победителей конкурса на лучшие карикатуры и мемы по следам своих видеообращений к оппозиционеру Алексею Навальному. 29 мая бизнесмен пообещал раз в неделю награждать автора лучшего творения смартфоном iPhone 7 Plus и футболкой со своим автографом.

По словам Усманова, всего на конкурс было прислано более 10 000 произведений. Миллиардер отметил, что выбрать лучшую работу было непросто, поэтому дополнительно было объявлено «народное голосование». В итоге вместо одного победителя подарки получат авторы трех работ, выбранных командой конкурса, и победитель «народного голосования».