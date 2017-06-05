Усманов выбрал победителей конкурса пародий на его видеообращения к Навальному

Миллиардер Алишер Усманов выбрал победителей конкурса на лучшие карикатуры и мемы по следам своих видеообращений vk.com/usmanov_challenge

Миллиардер Алишер Усманов выбрал победителей конкурса на лучшие карикатуры и мемы по следам своих видеообращений к оппозиционеру Алексею Навальному. 29 мая бизнесмен пообещал раз в неделю награждать автора лучшего творения смартфоном iPhone 7 Plus и футболкой со своим автографом.

По словам Усманова, всего на конкурс было прислано более 10 000 произведений. Миллиардер отметил, что выбрать лучшую работу было непросто, поэтому дополнительно было объявлено «народное голосование». В итоге вместо одного победителя подарки получат авторы трех работ, выбранных командой конкурса, и победитель «народного голосования».

vk.com/usmanov_challenge 1/4 vk.com/usmanov_challenge 2/4 vk.com/usmanov_challenge 3/4 vk.com/usmanov_challenge 4/4

Одна из работ, рисунок панды с надписью «Кунг-Тьфу Панда 2», появилась в интернете еще до того, как Усманов объявил конкурс. «Мы найдем ее автора и отправим ему заслуженную награду», – пообещала команда конкурса в сообществе Usmanov Challenge.

В апреле Усманов подал в суд на Навального и ФБК из-за расследования фонда о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. В нем утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ними фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменском на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб.

18 мая опубликовал свое первое видеообращение к оппозиционеру: он обвинил Навального во вранье и подчеркнул, что источником его состояния не были ни залоговые аукционы, ни бесплатные активы. Свое обращение Усманов закончил фразой: «Тьфу на тебя, Алексей Навальный». В ответном видеообращении Навальный вызвал Усманова на дебаты и обещал ответить оппоненту по всем пунктам обвинения.

Второе видеообращение миллиардера было опубликовано 24 мая. Усманов заявил, что «ждал извинений, а не дебатов». Дебаты же, по словам Усманова, должны пройти в суде, где политику объяснят разницу между правдой и ложью. Он также сравнил Навального с персонажем книги «Собачье сердце» Шариковым.

1 июня суд потребовал опровергнуть ряд высказываний Навального об Усманове и удалить из интернета фильм-расследование «Он вам не Димон». Кроме того, Усманов и Навальный записали ряд видеообращений друг к другу.