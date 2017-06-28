Трамп и Макрон встретятся во Франции в День взятия Бастилии

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с лидером Франции Эмманюэлем Макроном вопросы борьбы с терроризмом и экономическое сотрудничество, сообщил Белый дом.

«Оба лидера продолжат выстраивать крепкое антитеррористическое сотрудничество и экономическое партнерство между двумя странами, и они также обсудят много других вопросов, представляющих взаимную озабоченность», - говорится в пресс-релизе Белого дома, распространенном в среду.

Белый дом подтвердил, что Трамп принял приглашение Макрона посетить Францию в День взятия Бастилии - национальный праздник, отмечаемый 14 июля.