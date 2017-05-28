Макрон рассказал об отношении к Трампу и Путину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности наладить отношения с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

По словам Макрона, Трамп готов к диалогу. «Тот Дональд Трамп, с которым я встретился, имел желание понимать и слушать. Он более открытый, чем о нем думают, он любит прямой контакт, и он способен менять позицию», — сказал Макрон в интервью изданию Journal du Dimanche.

Говоря об отношениях с Россией, Макрон отметил, что у него будет «требовательный диалог» с Путиным. «Я уважаю Россию, и я пригласил Владимира Путина в рамках 300-летних дипломатических отношений», — сказал президент Франции.

Лидеры США, России и Турции «придерживаются политики силы», считает Макрон. Но его это «не беспокоит», он не верит «в дипломатию публичных оскорблений».