Меркель призвала Европу усилить позиции на международной арене

Европе следует выйти на первый план на международной сцене и усилить свои позиции, считает канцлер Германии Ангела Меркель. Как передает AFP, она заявила это 30 мая. «Трансатлантические связи крайне важны для нас, но в нынешней ситуации возникает больше причин взять нашу судьбу в свои руки, - сказала она - Европа должна стать активным игроком в международных делах».

28 марта канцлер заявила, выступая на юге Германии, что США и Великобритания перестали быть полностью надежными партнерами и что европейцам нужно перестать полагаться на других и взять свою судьбу в собственные руки. «Те времена, когда мы могли полностью положиться на других, прошли. Это я осознала за прошедшие дни», - цитировал ее Bild. Меркель добавила, что Берлин будет поддерживать дружественные отношения с Вашингтоном и Лондоном, но особое внимание уделит выстраиванию диалога с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

29 мая министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриеэль заявил, что «близорукая политика администрации Трампа противоречит интересам Евросоюза». AFP отмечает, что эти «поразительные заявления» представителей руководства Германии прозвучали после первого зарубежного турне президента США Дональда Трампа. На саммите G7 он отказался уступить и подписать парижское климатическое соглашение, а также пожурил 23 из 28 членов НАТО за все еще недостаточное финансовое участие в поддержке альянса.