Меркель призвала европейцев перестать полагаться на других

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европе нужно перестать полагаться на других и взять свою судьбу в собственные руки. «Те времена, когда мы могли полностью положиться на других, прошли. Это я осознала за прошедшие дни… Мы, европейцы, должны действительно взять свою судьбу в собственные руки!» — цитирует Меркель Bild.

Издание отмечает, что это заявление канцлера, сделанное после саммита G7, касается политики администрации президента США Дональда Трампа и выхода Великобритании из Евросоюза.

При этом Меркель подчеркнула, что Берлин будет поддерживать дружественные отношения с Вашингтоном и Лондоном, но особое внимание уделит выстраиванию диалога с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном.