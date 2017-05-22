Евро резко укрепился к доллару после слов Меркель

Курс евро к доллару США подскочил до шестимесячного максимума на торгах в понедельник после слов канцлера Германии Ангелы Меркель об излишней слабости евро, передает Bloomberg.

Выступая перед студентами в Берлине, Меркель назвала «слабость евро» и подешевевшую нефть главными причинами высокого профицита торгового баланса ФРГ. «Евро слишком слаб, что связано с политикой ЕЦБ, поэтому немецкие товары являются относительно дешевыми», - заявила Меркель. Низкие цены на нефть дополнительно снижают стоимость германского импорта, отметила канцлер.

Курс евро относительно американской валюты подскочил на заявлениях сразу на 0,3% до $1,1236 - максимума за шесть месяцев. В ходе сессии стоимость евро опускалась до $1,1162. На российских торгах курс евро рос с 11.00 мск с уровня 63,10 руб. и к 14.45 достиг отметки 63,7 руб.