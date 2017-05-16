Выборы в Германии все больше похожи на безальтернативные

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила худший результат за 60 лет в ключевой для себя земле Северный Рейн – Вестфалия на местных выборах в воскресенье. Их называли решающим тестом для кандидата СДПГ Мартина Шульца – главного конкурента канцлера и лидера христианских демократов (ХДС) Ангелы Меркель, эти выборы в самой населенной земле Германии последние перед выборами в бундестаг 24 сентября. В конце января Шульц объявил себя кандидатом в канцлеры, после чего поддержка СДПГ побила 10-летний рекорд (см. график), однако партия не смогла использовать «эффект Шульца» и уже в третий раз с начала года (до этого в землях Саар и Шлезвиг-Гольштейн) проиграла выборы. «У Шульца были все шансы ответить на запрос избирателей, ведь многие с удовольствием помогли бы альтернативе Меркель. Однако после трех поражений он выглядит далеко не так уверенно, как в феврале или марте», – сожалеет газета Die Welt. «3:0 в пользу Меркель. Невозмутимость и холодная голова канцлера вынуждают нас констатировать: после этих земельных выборов ХДС вновь на подъеме и даже в лагере социал-демократов уже мало кто сомневается, что Меркель выиграет и в сентябре», – подводит итог деловая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Это тяжелый день и для СДПГ, и для меня лично: я родом из федеральной земли, где мы потерпели поражение», – заявил Шульц в штаб-квартире партии в Берлине. Партия ХДС набрала 33% голосов (рост на 6,7%), на 2-м месте СДПГ с 31,2% (снижение на 7,9%), свободные демократы получили 12,6%, зеленые – 6,4%, а крайне правая «Альтернатива для Германии» – 7,4%. В понедельник в немецких СМИ больше всего обсуждалась вероятность коалиции ХДС со свободными демократами, в этом случае большинство составит всего один голос. Однако коалиция ХДС с СДПГ также не исключается.

Приговор Шульцу выносить не стоит, убежден руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Вячеслав Белов: «Выборы проиграла Ханнелоре Крафт – лидер СДПГ в Северном Рейне – Вестфалии и уже бывшая глава администрации земли, а не сам Шульц. Правда, она его заместитель, и одна из причин провала состоит в том, что Шульц не поддержал ее так, как Меркель своего ставленника». Кандидат от ХДС Армин Лашет вступил с острой критикой СДПГ по самым важным для местных жителей темам – образование, инфраструктура, внутренняя безопасность, экономическое положение, – в то время как социал-демократы все еще не отошли от «эйфории Шульца», им предрекали даже 40%, продолжает Белов. Помимо этого по СДПГ ударило недовольство избирателей партией зеленых – партнером СДПГ по правящей коалиции, именно они потеряли больше всех: почти половину своих мест. Поражение станет для СДПГ хорошей встряской, приходит к выводу Белов: «Главная проблема партии – популизм Шульца, даже его программу никто толком не знает, его кампания скроена из лозунгов и порой необдуманных социальных обещаний. Меркель выигрывает, однако совсем списывать со счетов Шульца тоже не стоит, все-таки до выборов еще 4,5 месяца».