Госдума рассмотрит блокировку иностранных СМИ на русском языке

Госдума «внимательно рассмотрит» предложение сенаторов о блокировке в России иностранных СМИ, которые нарушают российское законодательство, сказал сегодня председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин. «Появление подобной инициативы связано с проведением слушаний в верхней палате парламента, на которых обсуждалось предотвращение вмешательства во внутренние дела России», - сказал Левин.

О том, что блокировку такого рода прорабатывает Совет Федерации, сегодня сообщил председатель временной комиссии палаты по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

Климов заявил, что в России нужна законодательная база, «которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они зарегистрированы за рубежом». «Обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах, - перечислил сенатор. - При несоблюдении законодательства уполномочить Роскомнадзор блокировать такие СМИ на территории России». По его словам, эти предложения уже прорабатываются.

Левин отметил, что вопросы, поднимаемые сенаторами, активно обсуждались и в Госдуме. «Эта тема в том числе звучала на недавнем закрытом пленарном заседании с участием директора ФСБ Александра Бортникова», - отметил парламентарий.