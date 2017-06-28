Сенаторы обдумывают блокировку иностранных русскоязычных СМИ

В Совете Федерации прорабатывают вопрос о возможности блокировать иностранные СМИ, вещающие на Россию, за нарушения российских законов. Как передает ТАСС, это сообщил председатель временной комиссии палаты по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

Он заявил о необходимости разработки законодательной базы, «которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они зарегистрированы за рубежом». «Обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах, - перечислил сенатор. - При несоблюдении законодательства уполномочить Роскомнадзор блокировать такие СМИ на территории России». По его словам, эти предложения сейчас уже прорабатываются.

Также изучается возможность наделить Минюст правом проводить расследование для выяснения источников финансирования СМИ, зарегистрированных на территории России. «В случае если будут найдены источники иностранного финансирования и [признаки] деятельности в интересах иностранного государства, обязать такие СМИ отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах», - добавил Климов.

Все эти меры были предложены по итогам прошедшей во вторник закрытой части заседания комиссии.

Комиссия по мониторингу попыток вмешательства извне во внутренние дела России была создана 14 июня. В нее вошли десять сенаторов. Она должна заняться анализом российского законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела страны и изучать аналогичные законы в других странах. Также она должна готовить предложения по совершенствованию законодательства в этой области, если появится такая необходимость. Еще она должна отслеживать деятельность «иностранных государств, межгосударственных объединений и международных организаций, направленную на осуществление вмешательства в политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в РФ».