На экс-президента Приднестровья заведено пять уголовных дел

В отношении бывшего президента непризнанной республики Приднестровье Евгения Шевчука заведены пять уголовных дел, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного совета. Парламентарии лишили Шевчука неприкосновенности. «Прокурор республики Анатолий Гурецкий проинформировал депутатский корпус о пяти открытых следственным комитетом уголовных делах, где главным фигурантом выступает бывший глава государства. Превышение служебных полномочий, контрабанда товаров через государственную границу, взяточничество, присвоение народных средств - это неполный перечень обвинений, предъявляемых Евгению Шевчуку», - говорится в сообщении.

В интервью «Коммерсанту» прокурор Анатолий Гурецкий конкретизировал суть обвинений. Шевчуку инкриминируется хищение более 82 млн приднестровских рублей ($7,5 млн) из приднестровского стабфонда, созданного во время его правления. Также экс-президента подозревают в получении взяток от крупнейшего в Приднестровье производителя зернового спирта — госпредприятия «Биохим». «Была отработана схема, согласно которой произведенный спирт якобы вывозился из Приднестровья. На самом деле он оставался и реализовывался в республике. Налоги не платились». Также Шевчука считают одним из организаторов схемы контрабандного ввоза в республику элитного алкоголя. Наконец, в прокуратуре полагают, что экс-президент незаконно помиловал двух заключенных, также за взятку.

Сам Шевчук покинул Приднестровье в ночь на 28 июня, переплыв Днестр на лодке. Сейчас он находится в Кишиневе. Эту информацию изданию подтвердили источники в молдавских госструктурах.

Издание также отмечает, что после выборов президента в декабре 2016 г., которые Шевчук проиграл, Москва по разным каналам доводила до новых властей непризнанной республики мысль о том, что нельзя сводить счеты с проигравшими. В ответ они слышали заверения, что охоты на ведьм не будет.