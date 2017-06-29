МИД назвал враньем сообщения о шпионской технике на российских объектах в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложными сообщения американских СМИ, что на арестованных в США объектах недвижимости якобы обнаружены следы разведывательного оборудования.

«Ряд американских СМИ, начиная с Washington Post, утверждают, что на отобранных объектах, принадлежащих России, в Вашингтоне и в Нью-Йорке якобы обнаружены следы демонтажа антенн, компьютеров и, цитирую: "прочего разведывательного оборудования". При этом делаются ссылки на сотрудников ФБР, которые проводили там обыски», - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что это «чистой воды вранье». Захарова не исключила, что за время ареста российской госсобственности в Вашингтоне и Нью-Йорке американские силовики получили доступ на эти объекты вопреки дипломатическому иммунитету.

В МИД РФ потребовали доступа российских представителей к объектам недвижимости, чтобы «развеять подозрения в некой подготовке антироссийской провокации с мнимым разведывательным оборудованием».