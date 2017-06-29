Москва по качеству школьного образования занимает шестое место в мире
Согласно международному исследованию, Москва по качеству школьного образования занимает шестое место в мире.
«Было проведено исследование Pisa среди 45 000 московских школьников, которое показало, что по качеству школьного образования Москва занимает 6-е место в мире», - сообщил на пресс-конференции в Москве заместитель руководителя департамента образования Москвы Александр Молотков.
По его словам, качество школьного образования в столице не зависит от социально-экономического статуса ученика.