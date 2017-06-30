Бундестаг одобрил признание однополых браков, несмотря на позицию Меркель

Бундестаг принял законопроект о полном и равноправном признании однополых браков. Как сообщает Deutsche Welle, за него проголосовали 393 депутата, против - 226, четверо воздержались. Канцлер и председатель Христианско-демократического союза Ангела Меркель голосовала против. Потом она объяснила, что для нее брак, в соответствии с Конституцией страны, это союз мужчины и женщины. При этом канцлер выразила надежду, что «сегодняшнее решение бундестага добавит частичку мира и социального единства» в жизнь немецкого общества.

Блок ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) традиционно выступал против признания однополых браков. Меркель 26 июня заявила, что на предстоящем голосовании все депутаты должны принять решение самостоятельно «по зову совести», а не руководствуясь общепартийной позицией и соблюдая фракционную дисциплину.

До 1969 г. в Германии была уголовная ответственность за гомосексуальные связи, напоминает Deutsche Welle. Однополые союзы регистрируют в Германии с 2001 г. В 2017 г. отношения официально оформили 34 000 гомосексуальных пар. Такие союзы обладали меньшими правами, по сравнению с традиционными браками, им не полагались льготы при налогообложении, предусмотренные для лиц, состоящих в браке, и не разрешалось усыновлять детей.