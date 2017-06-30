Правительство Германии запретило иностранным политикам предвыборную агитацию

Правительство Германии не разрешило иностранным политикам вести предвыборную агитацию в Германии. Как передает ТАСС, это на брифинге заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер. По его словам, такая циркулярная нота уже направлена всем аккредитованным в Берлине дипломатическим представительствам. Запрет вводится для политиков из стран, не входящих в ЕС, и для мероприятий, которые происходят менее чем за три месяца до проведения голосования в стране.

«Для выступлений иностранных политиков на мероприятиях в Германии отныне в принципе будет необходимо получить разрешение правительства, - заявил представитель МИДа. - Тот, кто хочет выступить, должен направить соответствующий запрос в МИД ФРГ, и мы будем обсуждать его на уровне правительства». По его словам, «запрос должен поступить за три месяца до даты выборов».

Министр иностранных дел Зигмар Габриэль 29 июня сообщил, что днем ранее МИД получил официальный запрос из Турции по поводу планов Эрдогана обратиться к своим соотечественникам во время саммита «двадцатки». Министр назвал такое выступление неуместным на фоне разногласий между Анкарой и Берлином. Весной, перед референдумом о перераспределении властных полномочий Турции, власти Германии отменили выступления министра юстиции Турции Бекира Боздага и министра экономики Нихата Зейбекчи, которые хотели встретиться с согражданами в ФРГ.