МИД Украины рассказал о работе над ужесточением правил въезда для россиян

В министерстве иностранных дел Украины ведется работа над возможностью введения въезда/выезда на территорию государства россиян по биометрическим паспортам, сообщил директор политического департамента МИД Алексей Макеев.

«Работа началась, МИД, привлекая экспертов и гражданское общество, обсуждает это не только на государственном, правительственном уровне. Это одна из опций ... Решение по этому вопросу еще не было принято», - сказал Макеев на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Он уточнил, что одним из вариантов может стать ограничение въезда некоторых категорий граждан России, которые будут определяться в процессе взаимодействия со спецслужбами, другой вариант – введение визового режима.

Макеев также не исключил вероятность абсолютного запрета на въезд на Украину с территории России.

Украинский МИД готов к введению визового режима с Россией, если будет принято такое решение. Об этом 9 июня заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин, передает«112.Украина».

Призывы ввести визовый режим с Россией звучали неоднократно от украинских властей. В октябре 2016 г. с таким предложением в парламенте выступил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Однако тогда против выступила крупнейшая фракция — Блок Петра Порошенко.

Министр иностранных дел Сергей Лавров допускал зеркальный ответ Москвы в случае введения визового режима. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что визовый режим с Россией нанесет огромный ущерб Украине.

Сейчас для пересечения российско-украинской границы требуется загранпаспорт. До весны 2015 г. был возможен въезд и по российскому внутреннему паспорту.