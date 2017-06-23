Половина россиян выступила за безвизовый режим с Украиной

Каждый второй (50%) россиянин уверен, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами - с открытыми границами, без виз и таможен, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

Чуть более трети (35%) россиян считают, что граница между Россией с Украиной должна быть закрыта и должен быть введен визовый режим.

По мнению 9% респондентов, Россия и Украина должны объединиться в одно государство.

В целом сейчас к Украине хорошо относятся 26% россиян (41% год назад), плохо - 59% (против 44% год назад). Затруднились с ответом 15% участников опроса, проведенного 19-22 мая среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

По данным социологов, за событиями на Украине так или иначе следят 78% россиян.

Украинский МИД готов к введению визового режима с Россией, если будет принято такое решение. Об этом 9 июня заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин, передает«112.Украина».

Призывы ввести визовый режим с Россией звучали неоднократно от украинских властей. В октябре 2016 г. с таким предложением в парламенте выступил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Однако тогда против выступила крупнейшая фракция — Блок Петра Порошенко.

Министр иностранных дел Сергей Лавров допускал зеркальный ответ Москвы в случае введения визового режима. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что визовый режим с Россией нанесет огромный ущерб Украине.

Сейчас для пересечения российско-украинской границы требуется загранпаспорт. До весны 2015 г. был возможен въезд и по российскому внутреннему паспорту.