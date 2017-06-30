Погрануправление ФСБ прокомментировало задержание пограничников России на Украине

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым подтвердило, что двое российских пограничников сбились с маршрута и оказались на территории Украины, где были задержаны.

«В ночь с 29 на 30 июня 2017 г. в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска два сотрудника управления сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны представителями пограничного ведомства сопредельного государства», - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что «вопрос возвращения российских пограничников решается с привлечением возможностей погранпредставителей России и Украины».

«Надеемся, что в соответствии с нормами международного законодательства сотрудники Пограничной службы ФСБ России в ближайшее время будут возвращены на территорию Российской Федерации», - отмечается в сообщении.