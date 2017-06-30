Заблудившихся на Украине российских пограничников арестовали на 15 суток

Каланчакский суд арестовал двух российских пограничников, заблудившихся на территории Украины, передает «Интерфакс» со ссылкой на Государственную погранслужбу Украины.

«Их арестовали на 15 суток», - рассказал представитель украинского ведомства Олег Слободян.

В ночь на 30 июня 2017 г. пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины в Херсонской области задержали двух неизвестных без документов. Позже было установлено, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ России. Российское ведомство направило запрос украинской стороне, в котором попросила предоставить информацию о двух потерявшихся на Украине пограничниках.

«Формально, таким образом, они подтвердили, что это их военнослужащие потерялись в Украине», - рассказал Слободян.