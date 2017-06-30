Киев: в Херсонской области задержаны два российских пограничника

Председатель государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко заявил, что в Херсонской области задержаны двое сотрудников пограничной службы ФСБ России. Это сообщает УНИАН. Помощник Назаренко Олег Слободян затем сообщил, что российская сторона направила украинской госпогранслужбе запрос о потерявшихся на тренировке двух военнослужащих.

«30 июня, около 02.30, пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины в Херсонской области на берегу Перекопского залива задержали двух неизвестных лиц без документов и обнаружили лодку, на которой последние причалили к берегу», - сообщил Назаренко. По его словам, на предварительном опросе задержанные сказали, что являются военнослужащими пограничной службы ФСБ России, они «выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины». В отношении задержанных проводятся административно-процессуальные действия.

«На том участке границы, который контролируется, то есть на восточных рубежах, в Харьковской области, мы получили запрос от российской стороны, они нас информируют о том, что у них потерялись во время тренировок двое военнослужащих пограничной службы, и спрашивают, знаем ли мы что-нибудь по этому поводу», - сказал Слободян (также цитата УНИАН). Он уточнил, что запрос был сделан в Харьковской области, поскольку на Херсонском направлении украинская погранслужба с российской контактов не поддерживает.