Песков: Москва поможет задержанному под Луганском россиянину

Россия примет меры по защите прав недавно задержанного в Луганской области россиянина, предположил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Могу предположить, что, безусловно, как и в отношении всех граждан России, по всей видимости, будут приниматься меры по защите всех законных прав», - цитирует его ТАСС.

Минобороны России в среду опровергло информацию Русской службы ВВС о том, что в Луганской области попал в плен российский военнослужащий-контрактник Виктор Агеев. ВВС сообщила об этом вечером во вторник, ссылаясь на источники в минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригаде вооруженных сил Украины (ВСУ), бойцы которой и взяли в плен предполагаемого «разведчика». Снимки паспорта и военного билета Агеева опубликовала в Facebook журналист украинского телеканала ICTV Юлия Кириенко. По данным ВВС, он передан службе безопасности Украины.

Официально признавать Агеева действующим российским военнослужащим Москва не станет, но вытаскивать его из плена будут так же, как и Евгения Ерофеева и Александра Александрова, попавших в плен под Луганском, осужденных в Киеве и затем обмененных на Надежду Савченко, сказал источник «Ведомостей», близкий к Минобороны России. Официально российское военное ведомство заявило, что Агеев не поступал на контракт в ВС России и что дилетанты из ВВС попались на вымысел украинских пропагандистов.