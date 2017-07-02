Число погибших в результате ДТП с автобусом в Татарстане выросло до 14

По последним данным, жертвами ДТП с автобусом в Республике Татарстан стали 14 человек. Об этом сообщила помощник руководителя СУ СКР по региону Эльвира Газизова. По ее словам, тела всех погибших извлечены из автобуса.

В настоящий момент в больнице в Набережных Челнах находятся шесть пострадавших, еще шесть - в медсанчасти города Альметьевска. «Не пострадали три человека, в том числе 17-летний», — отметила Газизова.

Ночью пассажирский междугородний автобус, следовавший из Самары в Ижевск, столкнулся с грузовиком в Татарстане, сообщили в МВД по региону. По одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика.